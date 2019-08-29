الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق حيث نقل لسموه رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تضمنت خالص تهانيهما بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

هذا وقد حمله سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية سائلا سموه الباري جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لاخيه خادم الحرمين الشريفين. من جانب آخر ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي د. يوسف العثيمين امس جهود سمو امير البلاد في المنطقة وعلى المستويين الاقليمي والعالمي. واكد العثيمين في تصريح لـ كونا ان ما تشهده الكويت خلال فترة عهد سمو امير البلاد من نهضة تنموية شاملة محل فخر واعتزاز مشيدا بمشاركة الكويت الفعالة في جميع البرامج التي تطلقها المنظمة ودورها المحوري في مختلف القضايا على كل المستويات. وهنأ الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الكويت أميرا وحكومة وشعبا بما منَّ الله على صاحب السمو أمير البلاد بعد تعافيه من العارض الصحي متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية وللكويت وشعبها مزيدا من الأمن والاستقرار.