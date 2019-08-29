الأولى

أكد الاتحاد العام لعمال الكويت موقفه الرافض لتفريغ سوق العمل من الخبرات الوطنية خصوصا في القطاعين العام والنفطي.

وقال رئيس الاتحاد سالم العجمي: نطالب الجهات والمؤسسات الحكومية بوقف احالة العمالة الوطنية الى التقاعد وندعو الى الاستفادة منها واستثمار خبراتها بدلا من تسريحها، خصوصا ان نسبتها في سوق العمل لا تتجاوز 10% من اجمالي العمالة في البلاد، وهو ما يتطلب المحافظة عليها بعدما أصبحت ضحية لسياسات فاشلة تدعي الجهات المختصة من خلالها أنها تخلق وظائف جديدة للمواطنين. واضاف: ان سياسة الاحالة للتقاعد تحولت من حالة استثنائية الى قاعدة تتبعها المؤسسات الحكومية، وهو مؤشر على فشل سياسات التوظيف التي تتبعها الدولة،، لذلك لابد من تغيير سياسة التوظيف والتشغيل، وفتح مجالات عمل جديدة امام العمالة الوطنية في مختلف قطاعات العمل.

واشار الى ان تسريح العمالة الوطنية عبر الاحالة القسرية الى التقاعد ليس حلا للبطالة، لذلك لابد من اعادة النظر في سياسة التشغيل في مختلف قطاعات العمل بما في ذلك القطاع الخاص، الذي يحتاج الى اصلاحات واسعة تحد من تدفق العمالة الوافدة وتزيد وتوسع مجالات العمل امام العمالة الوطنية.