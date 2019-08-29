الأولى

لندن- واشنطن الوكالات: فجر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس أزمة داخلية بتعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع الثاني في سبتمبر وحتى 14 أكتوبر في خطوة اعتبرتها المعارضة مناورة لتمرير بريسكت بدون اتفاق مع اوروبا ووصفها رئيس مجلس العموم بـالفضيحة الدستورية فيما ادت الخطوة التي لم تلق ترحيباً الا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى تراجع الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار. ويجعل اعلان جونسون من الصعب على نواب المعارضة منع خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يثير الخشية من حدوث نقص في بعض المواد اضافة الى اعادة العمل بالقواعد الجمركية.

وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو ان خطوة جونسون تمثل فضيحة دستورية.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان أعماله في دورة برلمانية يبدو أنها ستكون حاسمة. وطلب رئيس الحكومة من الملكة اليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الذي يلي عودة النواب اليه، أي بعد جلسة المناقشات في 9 سبتمبر، وحتى 14 أكتوبر. وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.

واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي العمال جيريمي كوربن انها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا وقال انه صعق ازاء تهور حكومة جونسون، الحكومة التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لاخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأضاف الزعيم العمالي هذا عمل مشين ويمثل تهديدا لنظامنا الديموقراطي. من جهته وصف النائب المحافظ والوزير السابق دومينيك غريف تصرف الحكومة بأنه مشين. وحذر غريف من أن هذا القرار سيؤدي الى اجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون، مضيفا ستسقط هذه الحكومة حتما. في المقابل أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء البريطاني. وكتب ترامب على تويتر بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم. أحب المملكة المتحدة معتبراً أنه سيكون من الصعب جداً لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.