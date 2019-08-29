الأولى

سلم العراق امس 42 ألف كتاب الى الكويت بعدما عثر عليها مؤخرا في الأراضي العراقية وكان النظام الصدامي البائد قد استولى عليها أثناء فترة احتلاله الكويت عام 1990.

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية السفير حازم اليوسفي في تصريح للصحافيين على هامش حفل مراسم التسليم ان الكتب تعود ملكيتها الى مكتبة الكويت الوطنية وجامعة الكويت،مؤكدا ان السلطات العراقية تعمل على اغلاق ملف أملاك الكويتيين في العراق قبل نهاية العام الحالي.

واضاف ان بلاده تعمل باستمرار لحل قضية المفقودين الكويتيين التي تحقق بها نجاحا لاغلاق هذا الملف الانساني من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية واجهزة حفر متطورة اثمرت عن اكتشاف مقبرة جماعية في صحراء السماوية حوت رفات 46 شخصا تم اثبات هوية 32 كويتيا كانوا بينهم. واضاف اليوسفي ان الحكومة العراقية جادة في سعيها لاغلاق جميع الملفات العالقة التي تسبب فيها النظام السابق مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين. واشار الى الزيارات عالية المستوى بين البلدين التي تشكل بداية لمرحلة جديدة من العلاقة والاستثمار والتعاون المشترك.