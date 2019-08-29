الأولى

اعلنت وزارة التربية، التقويم الدراسي للعام 2019/2020 الخاص بدوام العاملين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومرحلة رياض الاطفال.

اشتمل التقويم على مواعيد الدوام والعطل الرسمية للطلبة، موضحا ان بدء اجازة منتصف العام الدراسي للمعلمين والموجهين تبدأ من 19 يناير وتستمر الى 30 يناير 2020.

وقال وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، انه تحقيقا لتقريب مواعيد بدء العطلة بين المراحل المختلفة، تقرر بدء العطلة الصيفية للمرحلة الثانوية بعد نهاية اعمال امتحانات الثانوية العامة بأسبوع، مشيرا الى انه سيتم تكليف اعضاء لامتحانات الدور الثاني وحتى نهاية عمليه رصد الدرجات واصدار الشهادات.

وأضاف في تصريح للصحافيين، انه سيتم تجميع طلبة الدور الثاني في لجان مركزية يتم فيها مراعاة الكثافة الطلابية والمواقع الجغرافية، وذلك لتقليل اعداد اللجان لتصبح ما بين (55 الى 60) بدلا من (155).

واشار الى ان هذه الخطوة تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والنفقات، لاسيما بعد زيادة مكافأة اعضاء لجان سير الامتحانات ولجان التقدير من قبل ديوان الخدمة المدنية.