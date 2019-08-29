الأولى

وقعت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري عقد انشاء وانجاز وصيانة تطوير طرق وتقاطعات لخدمة مشروع مدينة المطلاع الاسكاني بقيمة 108?450 ملايين دينار.

وقالت في تصريح صحافي امس ان المشروع يعتبر احد المشاريع الحيوية لربط المدينة بشبكة الطرق السريعة اذ يربطها بطريقي العبدلي والصبية السريعين وسوف يستوعب نحو

70 % من الحجم المروري المتدفق من مدينة المطلاع.

وأضافت ان العقد يعكس بعدا استراتيجيا جديدا يواكب خطة التنمية الشاملة وتطويرها ويعزز البنية التحتية وشبكة الطرق في المنطقة الشمالية وفقا للمخطط الهيكلي للكويت.

واوضحت ان الهيئة العامة للطرق والنقل بصدد توقيع عقود اخرى بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية والرقابية لتعزيز شبكة النقل في المنطقة الشمالية.

ولفتت الى ان عقد المشروع الذي يربط مدينة المطلاع ووصلة الطريق الاقليمي القادم من طريق السالمي بات في مراحله النهائية تمهيدا لتوقيعه.

من جانبها قالت مدير عام هيئة الطرق بالانابة سهى اشكناني انه تم توقيع العقد مع المقاول العالمي ووكيله المحلي ، مشيرة الى ان مدة تنفيذ اعمال المشروع تستغرق ثلاث سنوات.