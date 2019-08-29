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6 مبانٍ إيوائية لحماية المرأة والطفل من العنف


كشف وزير الشؤون رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة سعد الخراز عن تخصيص 6 مبانٍ ايوائية لحماية المرأة والطفل من العنف، كما أعلن عن صدور مراسيم تجديد لبعض أعضاء المجلس الاعلى لشؤون الاسرة، مشيرا الى أن مجلس الخدمة المدنية أقر الهيكل الاداري للمجلس. وقال في تصريح للصحافيين، على هامش الاجتماع الذي عقد امس بحضور وزيري الصحة الشيخ باسل الصباح والاوقاف والبلدية فهد الشعلة: «هناك مركزان نتمنى استعجال افتتاحهما لافتا الى انه يتم السعي حاليا الى ندب المختصين من جهات الدولة لبدء العمل فيهما.
من جهتها، اكد الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة هناء الهاجري انه بعد مخاطبة وزارة الشؤون تمت الموافقة على تخصيص أحد المراكز التابعة للوزارة مقرا لمركز حماية الطفل وهو وحدة الرعاية الاجتماعية الكائن بمنطقة الاحمدي».
هذا وقد انضم الى المجلس الأعلى أعضاء جدد هم: د. ملك الرشيد رئيسا لفريق الاعداد والتحضير للتقرير الوطني للمرأة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي في الادارة العامة للاحصاء عثمان العثمان عضوين في المجلس.


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