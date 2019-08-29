الأولى

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أمس حرص وزارة الداخلية على تسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بتأمين مجالس العزاء «الحسينيات» وروادها، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والاجراءات الأمنية. ودعا النهام خلال لقائه مسؤولي وممثلي الحسينيات امس الى الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن خارج المجالس وفي محيط المناطق الواقعة فيها. واستمع النهام الى ملاحظات واقتراحات الحضور موجها تعليماته للقيادات الأمنية بأخذ ما يتناسب منها مع الخطة الأمنية على نحو يسهم في تأمين الحسينيات ، مشيدا بتعاون رواد الحسينيات العام الماضي ما اسهم في نجاح الاجراءات الامنية وتسهيل عمل رجال الامن، ومتمنيا من الجميع بذل المزيد من التعاون المستمر الذي يخدم الصالح العام.