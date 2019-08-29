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رصد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عددا من الملاحظات في مركز الفحيحيل التخصصي الذي شهد وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي، ومنح المسؤولين اسبوعا لمعالجة هذه الملاحظات.

وأكد الوزير في جولة قام بها اول من امس في المركز ان هناك ملاحظات امر بتنفيذها خلال أسبوع من اجل تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مشددا على الاستمرار في تنفيذ دورات الانعاش القلبي والرئوي لجميع العاملين في الوزارة من كوادر طبية وفنية وتمريضية لرفع جودة الخدمات الصحية في البلاد.

وخصص الشيخ د. باسل الصباح جزءا من الجولة للاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين والمراجعين، وأبدى تجاوبا معها، وأكد أن رفع جودة الخدمات الصحية وتطويرها أولى أولويات الحكومة.