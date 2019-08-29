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«فنية البلدي» أقرت تخصيص محطات للنقل السياحي البحري


وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي امس على تخصيص محطات للنقل السياحي على الساحل البحري بهدف تشجيع السياحة في البلاد. وقال رئيس اللجنة العضو عبدالعزيز المعجل في تصريح للصحافيين ان اللجنة رفضت طلب شركة المرافق العمومية استغلال اسطح مباني مواقف السيارات متعددة الأدوار لاصحاب الأفكار والمشاريع الجديدة. ولفت الى ان اللجنة وافقت على تأجيل عدد من الاقتراحات منها تعديل لائحة نظام زراعة الحدائق في قسائم السكن الخاص والنموذجي ومنع استخدام بالونات ومسدسات الماء في الأعياد الوطنية.
وذكر ان اللجنة وافقت على طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع برج يتبع مشروع المركز الوطني لانظمة مرور السفن والبحث والانقاذ والدلائل الملاحية على جزيرة عوهة، كما احالت عددا من الاقتراحات الى الجهاز التنفيذي في البلدية ومنها وضع لوحات ارشادية داخل المناطق للخدمات العامة وتعديل بعض قرارات البلدي الخاصة بالجمعيات التعاونية.


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