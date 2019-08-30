أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهان وطيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والنماء.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا صباح امس من نوري المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق الأسبق اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد أن تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

وأعرب صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه المالكي من طيب المشاعر متمنيا له دوام الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها كل التقدم والازدهار.

من جانب آخر، استقبل امير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس وسلم الغانم سمو امير دولة قطر رسالة خطية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

ونقل خلال اللقاء الى سمو الشيخ تميم تحيات سمو امير البلاد فيما حمل سمو امير دولة قطر الرئيس الغانم نقل تحياته وتقديره الى سمو امير البلاد وسعادته بتجاوز سموه بفضل من الله العارض الصحي الذي ألم به ودعواته بان يمن على سموه بموفور الصحة والعافية.

