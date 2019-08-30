أول النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر السيف امس وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية د. أيمن الصفدي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة سفير الكويت لدى المملكة الاردنية الهاشمية عزيز رحيم الديحاني.

من جانب اخر، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن حسين الصفدي امس في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت اذ تناول الجانبان عمق العلاقات الوثيقة والوطيدة بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والرواسخ العميقة والمتأصلة التي تربط الشعبين وما تعتليه هذه العلاقات من تميز ومتانة وأكد الجانبان خلال الاجتماع على عمق هذه الأواصر وتطلعهما إلى تعزيزها والدفع بها لآفاق أرحب وأوسع مجددين اعتزازهما بمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

حضر الاجتماع كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير د. احمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر وسفير الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية عزيز الديحاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

