أول النهار

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ صباح الخالد الضباط الجدد إلى بذل الجهد والعمل بإخلاص والمحافظة على قسمهم ووضع مصلحة الوطن نصب أعينهم.

جاء ذلك في كلمة الخالد نقلها بيان صادر امس الخميس عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع خلال مراسم تولية مجموعة من الضباط الجدد وتقليدهم رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش.

وسأل الخالد المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وذكر البيان أن مراسم التولية بدأت بقراءة المرسوم الأميري بعدها قام الشيخ صباح الخالد بتقليد الرتب ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وحضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف الصباح وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان الفضلي.

