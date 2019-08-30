الأولى

يصل الى البلاد غدا السبت الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد الرسمي المرافق في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وفي هذا الاطار رحب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالزيارة الرسمية والمهمة التي سيقوم بها رئيس جمهورية مصر العربية غدا.

وثمن الجارالله في تصريح لـ كونا الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي على المستويين الاقليمي والدولي وحرصها الدائم على الحفاظ على الامن القومي العربي.

وأشار الى أن الزيارة تأتي بناء على دعوة كريمة من صاحب السمو امير البلاد وتأتي في اطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل الظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة بما تنطوي عليه من تحديات ومخاطر حقيقية على الامن والاستقرار فيها.

وأكد الجارالله تضاعف أهمية هذه الزيارة واستحقاقها في هذه الظروف، مضيفا أن التشاور بين قيادتي البلدين يعكس قناعتهما بوحدة المصير واعتبار أمنهما كلاً لا يتجزأ. وأضاف أن هذه الزيارة تمثل في جانب آخر فرصة للبلدين للبحث في أوجه العلاقات الأخوية المتميزة والتاريخية بما يحقق لهذه العلاقات التطور والنماء ويخدم مصالح البلدين وشعبيهما .

من جانب آخر أكد سفيرنا لدى القاهرة محمد الذويخ ان زيارة الرئيس المصري تجسد عمق العلاقات الثنائية الاخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة. وشدد الذويخ في تصريح لـ كونا على ان هذه العلاقة الفريدة في ملامحها جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة يحق لنا ان نفخر بها وان نقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف وصدق التوجه وامتزاج الرؤى والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وامتنا من اجل التنمية والأمن والاستقرار. وقال الذويخ انه بدعوة كريمة من سمو أمير البلاد يحل الرئيس السيسي اخا كريما وضيفا عزيزا وقائدا حكيما لدولة شقيقة جمعتنا بها ملحمة عظيمة من الاخوة والتعاون على مدار التاريخ. ولفت الى ان هذه الزيارة التي تأتي في سياق متواصل من الزيارات والاتصالات المستمرة تعد فرصة طيبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين وتكرس تمسكنا بثوابتها والحفاظ على مسارها الاصيل، واضاف ان تأكيدنا المتجدد على قوة ما يربطنا من صلات سيكون تحصيل حاصل لثلة من المواقف المضيئة التي ميزت مسيرة تعاوننا الاخوي عبر اجيال متلاحقة وعقود متتالية.