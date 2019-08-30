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لندن- الوكالات: واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديا مشتركا من الشارع والمعارضة السياسية ردا على قراره تعليق عمل البرلمان إذ خرج الآلاف في مظاهرات بأنحاء بريطانيا في حين وقع أكثر من مليون شخص عريضة تطالب البرلمان برفض قرار جونسون داعين الى عصيان مدني بينما بدأت التصدعات السياسية تضرب معسكر المحافظين الحاكم... (طالع ص 15-14).

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مظاهرات خرجت في كل من لندن وإدنبره وكارديف ومانشستر وبريستول وكامبريدج ودورهام. ووقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطلب من البرلمان البريطاني عدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر المقبل حسبما طلب جونسون. بينما دعا منظمو الاعتصامات إلى حركة جماعية للاحتجاج ملوحين بالدعوة الى العصيان المدني.

في غضون ذلك أعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون التي تتمتع بشعبية كبيرة امس استقالتها في ضربة قاسية لرئيس الوزراء البريطاني. وفي بيان على تويتر، تحدثت ديفيدسون عن التناقض الذي شعرت به بشأن بريكست. لكنها أكدت أنها تنوي البقاء عضوا في البرلمان الاسكتلندي.