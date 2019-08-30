الأولى

لندن- أ. ف. ب: أطلق المعارضون لـ«بريكست» بلا اتفاق معركة قضائية امس ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر والذي أثار استياء كبيرا في المملكة وأدى الى استقالة زعيمة المحافظين الاسكتلنديين. وقالت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لـ«بريكست» التي تقدمت بطعن أمام القضاء الانكليزي «ليس هناك مثال في التاريخ الحديث تم فيه اللجوء الى التعليق (البرلمان) بهذه الطريقة». وأضافت «يبدو أنه تم اللجوء الى ذلك لمنع البرلمان من التشريع ضد غياب اتفاق». وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لاجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب. من جهتها، طلبت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للاتحاد الأوروبي من أعلى هيئة مدنية في اسكتلندا الاستماع اليهم بشكل عاجل بانتظار جلسة حول القضية في السادس من سبتمبر.

في المقابل قال جاكوب ريس موغ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمشكك في أوروبا ان «البرلمان ما كان سينعقد في الجزء الأكبر من هذه الفترة وهذا دستوري ومناسب تماما. غير ان صحفا بريطانية عدة لعبت امس في عناوينها على كلمات مثل «تمديد» (تعليق) و«دولة مارقة» موردة بذلك تعليقات مسؤولين سياسيين مستائين وخصوصا رئيس مجلس العموم جون بيركو الذي رأى في قرار جونسون «فضيحة دستورية». وقال باري غاردينر النائب المكلف بقضايا التجارة الدولية في حزب العمال المعارض ان الحكومة «تكذب» بتأكيدها أنها تريد عرض برنامجها وأضاف أن النواب سيطلبون جلسة نقاش عاجلة ليحاولوا اطلاق تشريع ضد «بريكست» بلا اتفاق.