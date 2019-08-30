الأولى

تنفذ جميع الوزارات والمؤسسات الرئيسة بالحكومة وفقاً لـ«مصادر موثوقة» تعليمات مشددة بضرورة بسط منهجية شاملة لادارة المخاطر التشغيلية، بما في ذلك ضمان استمرارية العمل وترتيبات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، موضحة ان الجميع لديه خطة طوارئ لضمان سير جميع الخدمات حال حدوث اي طارئ قوي لا قدر الله. (طالع ص 7)

وقالت المصادر: قد يكون الأسوأ بالنسبة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة قد مر بسلام، لكن هذا لا يمنع استمرار الحيطة والحذر فالمنطقة لا تزال تمر بصراعات حرجة والكويت تحوطت ضد كل المستجدات الحالية.

وأشارت بالقول الى ان الحكومة لا تدخر جهداً في الحرص على مواجهة المستجدات، منوهة الى ان احتمالات اندلاع حرب المنطقة تتضاءل مع وجود فرص للتقارب السياسي بين الولايات المتحدة وايران، وهذا ما ظهر جلياً في فرنسا حيث اعلن الرئيس الفرنسي وجود نية للاجتماع بين الطرفين لعقد اتفاق.