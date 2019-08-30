الأولى

فيما اكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية انه ليس باستطاعة اي جهة حكومية احالة موظف الى التقاعد دون اتمامه شرطي السن والخدمة والا اعتبر ذلك مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة، اشار ديوان الخدمة المدنية الى حرصه على تطبيق الجهات الحكومية التفسير الصحيح لمفهوم استحقاق المعاش التقاعدي في مجال تطبيق انهاء الخدمة بالاحالة الى التقاعد. وقالت التأمينات في بيان صحافي بشأن ما اثير اخيرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول احالة بعض المواطنين الى التقاعد دون استيفاء شرطي السن والخدمة: ان القانون رقم (10) لسنة 2019 يضر بأوضاع المؤمن عليهم اذ تتم احالتهم للتقاعد ما يترتب عليه تخفيض معاشهم التقاعدي او يكون مؤجلا للصرف لعدم توافر شرط السن وفقا لقانون التأمينات. واضافت: انه لم يرد في احكام القانون المشار اليه اي تعديل على حكم الاحالة للتقاعد الوارد في المادة (76) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم في 4/4/1979 الذي يقضي بجواز احالة الموظف الى التقاعد بشرط ان يكون مستحقا لمعاش تقاعدي. واشارت الى انه اكد على هذا الحكم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2018 بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش في مجال تطبيق المادة (76) والذي نص في المادة الأولى على ان لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للاحالة الى التقاعد وفقا للمادة (76) حالة استحقاق المعاش المخفض وحالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.

من جانب آخر اكد ديوان الخدمة المدنية حرصه على تطبيق الجهات الحكومية التفسير الصحيح لمفهوم استحقاق المعاش التقاعدي في مجال تطبيق انهاء الخدمة بالاحالة الى التقاعد.

وقال الديوان في بيان له امس ان ذلك يأتي وفقا للمادة رقم 76 من نظام الخدمة المدنية الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 12 لسنة 2018 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 ونشر في الجريدة الرسمية).

وأوضح انه بموجب هذا التفسير فانه لا تجوز الاحالة الى التقاعد وفقا للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية الا اذا كان الموظف المحال الى التقاعد مستحقا لمعاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واجب الصرف فعلا وقت الاحالة للتقاعد.

وأضاف ان مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي الذي تجوز معه الاحالة للتقاعد لا يشمل حالة استحقاق المعاش التقاعدي المخفض كبديل عن مكافأة التقاعد وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية ولا حالة استحقاق المعاش التقاعدي المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية. وأفاد بأنه على هذا الأساس يلزم على الجهات الحكومية الرجوع الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل احالة الموظف الى التقاعد للتأكد ما اذا كانت حالته تدخل ضمن الحالتين المشار اليهما اعلاه من عدمه وذلك ضمانا لصدور قرارات الاحالة للتقاعد متفقة وصحيح القانون.