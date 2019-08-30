الأولى

أوشكت وزارة التربية على الانتهاء من التدقيق على بيانات مستحقي مكافآت الاعمال الممتازة التي تبلغ 60 مليون دينار يستفيد منها نحو 80 الف موظف من العاملين بديوان الوزارة والادارات التابعة لها عن العام 2018/2019. وفي هذا السياق، اعلن وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري فهد الغيص، انتهاء قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري من التدقيق على بيانات المستحقين الأعمال الممتازة للعام 2018 /2019، مؤكدا ارسال اسمائهم الى المناطق التعليمية لمراجعة البيانات وتسجيل العقوبات في حال وجودها ومن ثم ارسال اسماء المستحقين الى القطاع المالي لاتخاذ الاجراءات اللازمة للصرف. واشاد الغيص بتعاون قطاعات الشؤون القانونية، والشؤون المالية والتعليم العام، والتعليم الخاص والنوعي في مراجعة وتدقيق اسماء المستحقين وفقا للضوابط والشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم (97) 2019.