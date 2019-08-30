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قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء جاسم النوري امس ان انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق سببه خلل فني في الخطوط الهوائية لمحطة الدوحة الشرقية.

وأوضح النوري في تصريح له امس ان الشبكة الكهربائية تأثرت بعطل فني في خطوط نقل الكهرباء لبعض مناطق العاصمة وأطراف من محافظة الجهراء بقدر 500 ميغاواط بسبب تعطل وخروج بعض الوحدات عن العمل لمدة نصف ساعة. وأكد انه تمت مباشرة اصلاح الخلل من فرق الصيانة لعودة الشبكة والأحمال الكهربائية تدريجيا الى الخدمة كليا، مشددا على عدم وقوع اي اصابات جراء الخلل الفني.