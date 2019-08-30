الأولى

أكد رئيس مركز الرعاية الصحية الاولية بمنطقه الاحمدي د. فهد العازمي ان اجهزة انعاش القلب في مركز الفحيحيل التخصصي كانت متوافرة قبل حادثة وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي، وقال ان ذلك مثبت في محاضر الاستلام والتسليم التي تتم روتينيا مع جميع الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية، بالاضافة الى وجود صور فواتير تثبت ذلك بالتواريخ ومواعيد الاستلام. وأشار الى ان أقراص كاميرات المركز تم نقلها في أظرف مغلقة الى لجنة التحقيق وان ذلك اجراء روتيني متعارف عليه ويعكس الحرص على التعاون وإجلاء الحقيقة. جاء ذلك في معرض تعقيبه على فيديو في وسائل التواصل لاحد الإعلاميين شكك خلاله في وجود التجهيزات اللازمة للإنعاش وفي مغزى الاستعانة بأقراص الكاميرات المسجلة في المركز.