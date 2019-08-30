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أكد وكيل وزارة الخارجية العراقي حازم اليوسفي أن كل المؤسسات المعنية في حكومة بلاده تبذل جهودا حثيثة لبحث الملفات العالقة مع الكويت كما تعمل جاهدة على إعادة كل ما تم نهبه إبان الغزو الغاشم واعادته إليها. واوضح اليوسفي لـ«كونا» امس أن هناك ملفا آخر وهو عقارات الكويتيين في العراق، مبينا أنه «ملف شائك ولكن الأمور تجري بشكل جيد وسيتم معالجة هذا الملف في المستقبل القريب إذ أن العمل جار بين المؤسسات المعنية في الدولة لحل هذا الموضوع وأعتقد انه لن يطول كثيرا». وأكد اليوسفي حرص بلاده على علاقات مميزة وخاصة مع الكويت «بعد أن تجاوزنا مرحلة الاحتلال وبدأنا مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والإعمار والاستثمار».

وأوضح أن العراق شكل فريقين الاول في وزارة الخارجية للبحث عن تلك الممتلكات والأرشيف وكل ما يعود إلى الكويت وتم نهبه إبان الغزو والثاني فريق في وزارة الدفاع مختص بموضوع المفقودين.

وأشار الى أن بلاده قامت بتسليم لوحة فنية ذات قيمة عالية جدا كانت بحوزة مهربين للآثار واللوحات تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من كشفهم كما تم العثور على السيف الذي تم إهداؤه من قبل ملكة بريطانيا عام 1984 إلى أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه-. وقال إنه تم أمس تسليم الكويت 42 ألف كتاب تم جمعها من مكتبات جامعة بغداد وجامعة النهرين وجامعات أخرى ومواطنين عراقيين مشيرا الى انه «مازال لدينا أيضا ما يزيد عن 100 ألف كتاب سيتم تسليمها وإعادتها إلى الكويت».

وأضاف أن هناك عددا من الملفات العالقة تخص الغزو مثل ملف المفقودين والممتلكات الكويتية المادية أو العينية مثل الأرشيف، معتبرا ان هذا «لا يعوض ونحن نعمل من أجل إعادتها».

وقال «إننا في العراق نتطلع الى الافضل خاصة أن الكويت والعراق تربطهما علاقات تاريخية وطيدة ويجب أن تعود العلاقات الى ما كانت عليه قبل الاحتلال».