وطن النهار

يصل الى البلاد غداً السبت الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. ورحب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالزيارة الرسمية والمهمة التي سيقوم بها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي غدا السبت لدولة الكويت. وثمن الجارالله في تصريح لـ (كونا) الدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستويين الاقليمي والدولي وحرصها الدائم على الحفاظ على الامن القومي العربي. وأشار الى ان هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة كريمة من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتأتي في اطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل الظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة بما تنطوي عليه من تحديات ومخاطر حقيقية على الامن والاستقرار فيها. وأكد الجارالله تضاعف اهمية هذه الزيارة واستحقاقها في هذه الظروف مضيفا ان التشاور بين قيادتي البلدين يعكس قناعتهما بوحدة المصير واعتبار امنها كلاً لا يتجزأ. وأضاف ان هذه الزيارة تمثل في جانب اخر فرصة للبلدين للبحث في اوجه العلاقات الاخوية المتميزة والتاريخية بما يحقق لهذه العلاقات التطور والنماء ويخدم مصالح البلدين وشعبيهما. من جهته اكد السفير الكويتي لدى مصر محمد الذويخ ان زيارة الرئيس السيسي للكويت تجسد عمق العلاقات الثنائية الاخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود طويلة. وشدد في تصريح لـ«كونا» على ان هذه «العلاقة الفريدة في ملامحها جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة يحق لنا ان نفخر بها وان نقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف وصدق التوجه وامتزاج الرؤى والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وامتنا من اجل التنمية والأمن والاستقرار». وقال الذويخ انه «بدعوة كريمة من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد يحل الرئيس السيسي اخا كريما وضيفا عزيزا على سموه وعلى الشعب الكويتي في زيارته المرتقبة للكويت وقائدا حكيما لدولة شقيقة جمعتنا بها ملحمة عظيمة من الاخوة والتعاون على مدار التاريخ».

علاقات أخوية

ولفت الى ان هذه الزيارة التي تأتي في سياق متواصل من الزيارات والاتصالات المستمرة «تعد فرصة طيبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين وتكرس تمسكنا بثوابتها والحفاظ على مسارها الاصيل».

واضاف ان «تأكيدنا المتجدد» على قوة ما يربطنا من صلات سوف يكون «تحصيل حاصل لثلة من المواقف المضيئة التي ميزت مسيرة تعاوننا الاخوي عبر اجيال متلاحقة وعقود متتالية». وأضاف ان هذه المواقف «وضعت بصماتها الراسخة على مختلف مجالات التعاون وتكفلت برعايته وتعظيمه وصولا الى ما نشهده اليوم من تفاهم وتقارب يشعر به الجميع ويلمسه القاصي والداني في صورة مشرقة قوامها المحبة والتقدير والعمل الثنائي من اجل صالح البلدين».

وشدد على أن «هذه العلاقات الاخوية الوثيقة استقرت جيلا بعد جيل مستندة على ارث ثمين واساس متين يشكل منطلقا قويا باتجاه افاق واسعة من التعاون والتفاهم ازاء كافة القضايا المطروحة». وقال السفير الذويخ ان زيارة الرئيس السيسي لبلده الثاني الكويت «تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العديدة والمخاطر التي تحيط بالمنطقة وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور سعيا وراء الخروج برؤية مشتركة تسهم في بلورة موقف موحد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر». وأكد الثقة في «صدق الرغبة المشتركة نحو العمل الدؤوب للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق الى ما لا تحمد عقباه فضلا عن السعي لاستعادة زمام المبادرة في التعامل مع هذه التحديات وفق مبادئ الحوار والتعايش المشترك والتعاون من اجل استقرار وازدهار شعوبنا». يذكر ان العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا وتشاورا بمختلف القضايا الإقليمية والعربية.

وتندرج الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الزيارة الثالثة

وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى البلاد والثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014 في حين يزخر تاريخ البلدين بسجل حافل من الزيارات واللقاءات الرسمية بين قادة الدولتين على مدى عقود مضت رسخت أواصر العلاقات بين الجانبين على مختلف الصعد.

وفي حين تعود العلاقات الكويتية المصرية إلى القرن التاسع عشر وكانت حينها تقتصر على العلاقات التجارية فإنها أخذت بعدا أكثر عمقا بعد ثورة 23 يوليو في مصر ومن ثم إعلان الكويت استقلالها عام 1961.

وكانت مصر أولى الدول التي اعترفت على الفور باستقلال الكويت إذ سلم المرحوم عبدالعزيز حسين أوراق اعتماده إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كأول سفير للكويت في القاهرة في 20 ديسمبر 1961. ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى قدم محمد عبدالعزيز أوراق اعتماده في 19 مارس 1962 إلى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم كأول سفير لمصر لدى الكويت. واتسمت العلاقات الكويتية - المصرية منذ عقود مديدة بطابع أخوي وشعبي متميز لكنها ازدادت رسوخا وعمقا خلال محنة الغزو العراقي إذ وقفت مصر بكل إمكاناتها من أجل استعادة الحق الكويتي ممن اغتصبه في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967 وفي حرب أكتوبر عام 1973. ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعد استقلال الكويت عام 1961 بدأت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد إذ استقبلت القاهرة الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم ثلاث مرات متتالية عام 1964 في مؤتمري القمة العربية اللذين عقدا في القاهرة والاسكندرية والثالثة في مؤتمر دول عدم الانحياز. كما زار الأمير الراحل الشيخ صباح السالم القاهرة عدة مرات في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكان الأمير الراحل آخر من ودع عبدالناصر بعد قمة القاهرة في 28 سبتمبر 1970 في المطار ليكون آخر زعيم يلتقي الرئيس المصري قبل رحيله.

زيارات متتالية

وأجرى الشيخ صباح السالم كذلك عدة زيارات إلى مصر خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى زيارة أخرى عام 1976 للمشاركة في مؤتمر القمة العربي السداسي الذي خصص لمعالجة الأزمة اللبنانية التي تفجرت آنذاك. وسجل الشيخ صباح السالم في تلك المرحلة الصعبة مواقف مشرفة للكويت في حربي 1967 و1973 على الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية دعما للموقف العربي عموما ولمصر خصوصا. وبعد تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك مقاليد الحكم في مصر عام 1981 زار الكويت أربع مرات قبل الغزو العراقي عام 1990 وكانت الزيارة الأولى عام 1987 للمشاركة في مؤتمر القمة الإسلامي والثانية في يناير 1988 بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والثالثة في فبراير 1989 لمشاركة الكويت احتفالاتها بالعيد الوطني والرابعة في يوليو 1990 قبل الغزو. في المقابل أجرى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد زيارة رسمية إلى القاهرة في أغسطس 1989 حيث لاقى استقبالا رسميا وشعبيا حافلا.

علاقات عميقة

وبعد تحرير البلاد من الغزو كان الرئيس المصري السابق مبارك من أوائل الزعماء الذي زار الكويت للتهنئة بالتحرير ثم توالت زياراته بعد ذلك للتشاور وتنسيق المواقف ودعم أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

كما قام الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عقب التحرير بعدد من الزيارات إلى القاهرة والإسكندرية للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. ومنذ تولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم زادت متانة العلاقات الكويتية - المصرية وتعززت على الصعيد الثنائي والعربي إذ واصل سموه مع الرئيس السابق مبارك تبادل المشاورات واللقاءات وكانت أبرزها زيارة مبارك للكويت عام 2009 حيث استضافت البلاد القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.وواصل سمو الأمير سلسلة الزيارات المتبادلة إذ استقبل الرئيس المؤقت عدلي منصور عام 2013 ثم حضر سموه مراسم تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر في يونيو 2014 بينما زار الأخير الكويت رسميا وللمرة الأولى عام 2015.

وزار سمو الأمير مصر في 2015 ثلاث مرات لحضور مؤتمر مصر الاقتصادي للتنمية ومؤتمر القمة العربية السادسة والعشرين لجامعة الدول العربية وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة وفي فبراير 2019 ترأس سموه وفد الكويت إلى القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ.

