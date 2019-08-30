وطن النهار

التقى نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أمس مع سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني وذلك في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للبلاد اذ تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية للزيارة إضافة إلى بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر وسفير الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ.

والتقى نائب وزير الخارجية مع سفير الجمهورية اليمنية لدى الكويت علي بن سفاع اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر. كما التقى خالد الجارالله سفير جمهورية اليونان لدى الكويت آندرياس باباداكيس وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله اذ عبر الجارالله عن تمنياته للسفير بالتوفيق والسداد في مهامه المستقبلية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

