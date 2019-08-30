وطن النهار

تعود الحياة الى مدارس الكويت الأحد المقبل بتدشين ما يقارب 100 ألف معلم واداري وموظف خدمات يومهم الأول في العمل لبدء الدوام الرسمي للعاملين في الميدان التربوي بعد انتهاء العطلة الصيفية، ايذانا بانطلاق العام الدارسي 2019/2020 الجديد، في خضم الاستعدادات المبكرة والنهج الجديد الذي وضعه وزير التربية وزير التعليم العام د. حامد العازمي لاتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة باستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات في الثامن من شهر سبتمبر المقبل دون معوقات أو مشاكل، سواء كانت مرتبطة بالصيانة أو اجهزة التكييف ومبردات المياه أو الأثاث المدرسي والقرطاسيات.

في هذا السياق، قام وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، صباح أمس بجولة تفقدية على عدد من مدارس وزارة التربية للاطمئنان على سير العمل والاطلاع على استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020. ورافق الوزير العازمي خلال جولته وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.ياسين الياسين وعدد من قياديي الوزارة.

وأكدت وزارة التربية في آخر احصائية لها، أن اجمالي القوى البشرية العاملة في المدارس يبلغ 92 ألفاً و94 موظفاً وموظفة بينهم ألفان و552 إداريا وألف و283 موظف خدمات، مشيرة الى أن اجمالي العاملين في رياض الاطفال يبلغ 7 آلاف و182 معلمة بواقع 6 آلاف 970 كويتية و212 غير كويتية موزعين على تخصصات مواد عامة وتربية موسيقية وتخاطب، فيما اجمالي المعلمين في المرحلة الابتدائية 24 ألفاً و476 معلما ومعلمة موزعين 22 ألفاً 667 معلمات وألفاً و809 معلمين، مبينة أن عدد المعلمات في مدارس الطلبة الذكور يبلغ 10 آلاف و237 معلمة بينهم 3 آلاف و707 معلمات غير كويتيات.

توزيع المدرسين

وأشارت الى أن هناك 88 ألفاً و259 معلما ومعلمة موزعين على 1489 مدرسة في مختلف أنواع التعليم الحكومي والخاص والديني بالاضافة الى تعليم الكبار ومحو الأمة والتربية الخاصة، موزعين بواقع 68 ألفاً و974 معلما ومعلمة على 822 مدرسة للتعليم العام الحكومي و17 ألفاً و486 معلماً ومعلمة على 566 مدرسة خاصة وألفاً و210 معلمين ومعلمات على مدارس التربية الخاصة و589 معلما ومعلمة على التعليم الديني، بالاضافة الى المكلفين من التعليم الحكومي الصباحي للعمل في 74 مدرسة لتعليم الكبار.

وبينت أن اجمالي الهيئات التعليمية العاملة في التعليم العام الحكومي يبلغ 68 ألف و974 معلما ومعلمة بواقع 44 ألفاً و153 كويتيا وكويتية و24 ألفاً و821 غير كويتيين، موضحة أن عدد المعلمين الذكور يبلغ 17 ألفاً و799 معلما بينهم 7 آلاف و644 كويتيا و10 آلاف و155 غير كويتي، في حين بلغ اجمالي المعلمات 51 ألفاً و175 معلمة بينهن 36 ألفاً و509 كويتيات و14 ألفاً و666 غير كويتية.

تخصص المعلمين

وذكرت أن توزيع اجمالي المعلمين والمعلمات على المواد الدراسية بواقع، 6 آلاف و794 معلما ومعلمة تخصص مواد عامة، 7 آلاف و662 معلما ومعلمة تخصص تربية اسلامية والقرآن الكريم، و9 آلاف و279 معلما ومعلمة تخصص لغة عربية، و7 آلاف و368 معلما ومعلمة تخصص لغة انكليزية، و509 معلمين ومعلمات تخصص لغة فرنسية، و7 آلاف و12 معلما ومعلمة تخصص رياضيات، وألفين و900 معلما ومعلمة تخصص حاسوب، و6 آلاف و886 معلما ومعلمة تخصص علوم، و6 آلاف و965 تخصص اجتماعيات، و4 آلاف و136 معلما ومعلمة تخصص تربية بدنية، و3 آلاف و271 معلما ومعلمة تخصص تربية فنية، وألفين و434 معلما ومعلمة تخصص تربية موسيقية، و22 معلمة رعاية ذاتية، وألف و909 معلمين ومعلمات دراسات عملية، و27 معلما ومعلمة دراسات تجارية، و64 معلما ومعلمة تخصص مكتبات، وألف و686 معلمة تخصص اقتصاد منزلي، و50 معلما ومعلمة تخصص تخاطب.

