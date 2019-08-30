وطن النهار

بدأ العد التنازلي بشأن صرف ما يقارب 60 مليون دينار كأعمال ممتازة للموظفين المستحقين بوزارة التربية، حيث أوشكت «التربية» على الانتهاء من اجراءات التدقيق على بيانات المستحقين للاعمال الممتازة للعاملين بديوان عام الوزارة والادارات التابعة لها للعام 2018/2019 البالغ عددهم نحو 80 ألف موظف وموظفة. في هذا السياق، أعلن وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري فهد الغيص، انتهاء قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري من التدقيق على بيانات المستحقين للأعمال الممتازة للعاملين بالوزارة للعام 2018/2019، مؤكدا ارسال أسماء المستحقين للأعمال الممتازة الى المناطق التعليمية لعمل الخطوة الثانية من خطوات المراجعة وذلك بمراجعة البيانات وتسجيل العقوبات السارية في حال وجودها ومن ثم ارسالها لقطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري للقيام بالخطوة التالية من تدقيق البيانات والمراجعة النهائية، ومن ثم ارسال أسماء المستحقين للقطاع المالي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية. وقال الغيص في تصريح للصحافيين، ان تعاون قطاع الشؤون القانونية، وقطاع الشؤون المالية وقطاعي التعليم العام، والتعليم الخاص والنوعي للعمل على الانتهاء من مراجعة وتدقيق أسماء المستحقين للأعمال الممتازة للعاملين بوزارة التربية بجميع الجهات تمهيدا لصرف مستحقاتهم المالية عن العام الميلادي 2018 للاداريين العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة له، وديوان عام المناطق التعليمية، عن العام الدراسي 2018/2019 للعاملين بالمدارس التابعة للمناطق التعليمية والتعليم الديني وادارة مدارس التربية الخاصة والتعليم الخاص وفقا للضوابط والشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم (97) 2019.

وذكر الغيص ان أعداد المستحقين بوزارة التربية بعد اجراء المراجعة الأولية وتدقيق البيانات بلغت ما يقارب 80 ألف موظف وموظفة لجميع الجهات في وزارة التربية، موضحا أن آليات العمل واضحة ومحددة ويعكف العاملون من القطاع الاداري والقطاع القانوني والقطاع المالي على الانتهاء من تدقيق البيانات والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية للمستحقين وذلك امتثالا لتوجيهات معالي وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ووكيل الوزارة د.سعود الحربي.

