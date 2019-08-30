وطن النهار

استضافت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) امس اللقاء التنويري الذي تقيمه سنوياً لطلبتها المستجدين في الحرم الجامعي. لاتاحة جميع المعلومات التي يحتاجها الطلبة للانطلاق بكل ثقة للاندماج في حياتهم الجامعية، وضمان انتقالهم بكل سهولة الى حياتهم الأكاديمية الجديدة.

حضر اللقاء رئيس الجامعة وقيادات الادارة العليا في الجامعة، والعمداء، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين.

ورحب رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، د. وليد بوحمرا بالطلاب والطالبات الجدد وقال: «إن كل دفعة جديدة من الطلاب والطالبات تنضم الى جامعتنا تمثل فرصة لنا لاحتضانهم وتوجيههم نحو هدفهم في الحياة، وغالباً ما يكون ذلك خلال السنوات الأولى من حياتهم الأكاديمية التي تحدد وتصقل طموحاتهم. من خلال هذا اللقاء التنويري، مؤكداً أن رسالتنا في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا هي مساندة جميع الطلبة ومنذ البداية ومستعدون دوماً لتوجيههم نحو تحقيق طموحاتهم وأحلامهم». وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. فهد السميط على أننا في الجامعة نعمل على تحصين طلبتنا بالعلم والخبرة اللازمة لحياة عملية ناجحة وكل سنة دراسية يحصلون خلالها على كل جديد في تخصصاتهم ليكتسبوا العلم والخبرة التي نوفرها لهم بالتدريب في شركات ومؤسسات الدولة التي نرتبط بأغلبها بشراكة عملية وتعاون مثمر يفيد طلبتنا وهذا ما نحرص عليه دائماً وما يميز جامعتنا وخريجيها في جميع التخصصات.

فيما أشارت عميد شؤون الطلبة الدكتورة رغد الكاظمي في كلمتها قائلةً: «بصفتي عميد شؤون الطلبة، فمن واجبي أن أضمن انتقال الطلاب والطالبات المستجدين من حياة المدرسة الثانوية الى حياتهم الجامعية الجديدة بكل سلاسة. لهذا السبب يقع على عاتقنا توفير كل ما يلزم من التوجية والدعم اللازمين لنجاح الطلبة سواء أثناء حياتهم الجامعية أو بعدها».

ومن جانبها صرحت رئيس مكتب حياة الطالب أنوار الصباح قائلة: « إن هدفنا من هذا اللقاء التنويري أن نمهد الطريق للطلبة في مسيرتهم التعليمية، ونتيح الفرصة أمامهم وأمام عائلاتهم للتعرف علينا بشكل أفضل، والاطلاع على الحرم الجامعي، واللقاء بأعضاء هيئة التدريس، والتعرف على بقية الكليات والأقسام فيها. ونحرص في كل عام أن نناقش المواضيع المهمة بطريقة مشوقة في اللقاء التنويري بحيث يكون مميزاً، وكطريقة لاندماج الطلبة الجدد في الحياة الأكاديمية الطبيعية الديناميكية والحيوية في «جامعة الخليج». وقد اخترنا «طابعاً جديداً» لهذا العام يزيد الفعالية تشويقاً وحماس بعنوان «GUST Talks».

