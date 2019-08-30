وطن النهار

هنأ عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. علي المطيري الجميع بمناسبة قرب بداية العام الجامعي 2019/2020 مع ما يحمله من تحديات وآمال، حيث سيتم انتقال 6 كليات الى الحرم الجامعي الجديد في الشدادية وستبدأ الدراسة في هذا الحرم مع بداية العام الجامعي.

وفي هذا الصدد عبر د. المطيري عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الجميع لتسهيل عملية الانتقال والمساهمة في هذا الحدث التاريخي المهم وهو بدء الدراسة في الحرم الجامعي في الشدادية. وأكد أنه تم اعداد خطة الجدول الدراسي وذلك بالتواصل مع الكليات المختلفة في ضوء انتقال بعض الكليات الى الحرم الجامعي الجديد في الشدادية، وقد تم الأخذ بالاعتبار تقديم مقررات كافية للطلبة للتسجيل في جميع مواقع الجامعة وذلك خلال أسبوع «الباي فورس» ووضع فاصل زمني كافٍ للانتقال بين المواقع المختلفة، كما تم ادخال القاعات الدراسية الجديدة في الحرم الجامعي بالشدادية في نظام التسجيل حتى يتم تسكين المقررات الجديدة فيها. وأضاف د. المطيري أن العمادة أعدت خطة التسجيل للشرائح المختلفة لطلبة جامعة الكويت، ولتوفير المقررات الكافية، تم فتح جميع المقررات الأساسية والاضافية مع بداية التسجيل ما يتيح للطلبة فرصة أكبر لاستكمال جداولهم، مقدماً بهذه المناسبة نصيحة للطلبة الأعزاء بالتسجيل بالشعب المفتوحة حيث تم فتح جميع الشعب الممكنة حسب حاجة الأقسام العلمية.

