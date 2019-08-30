وطن النهار

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، بزيارة الضابط بالمستشفى إثر إصابته أثناء تأدية مهام عمله.

ونقل الفريق النهام تحيات وتمنيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، له بالشفاء العاجل، واطمأن الفريق النهام من الفريق الطبي المعالج على الحالة الصحية والطبية، مؤكداً على الاهتمام والرعاية التي يحظى بها منتسبو المؤسسة الامنية من قبل القيادة العليا بالوزارة.

وكان المقدم فايز بندر المرشد من الادارة العامة للمباحث الجنائية تعرض لكسور واصابة خطرة ادخل على اثرها غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير اثر سقوطه من الدور الاول خلال مداهمة شقة تاجر مخدرات مصري الجنسية في منطقة سلوى.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ«النهار» بان معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية تفيد بان تاجر مخدرات من الجنسية المصرية يروج المواد المخدرة على الشباب والفتيات في المقاهي والمجمعات التجارية والمعاهد الصحية وان يستأجر شقة بالدور الاول في احدى المنازل في منطقة سلوى لتخزين وترويج المواد المخدرة، وبعد البحث والتحري الذي استمر عدة ايام والتأكد من المعلومات تمت مراقبة الشقة وفور تواجد تاجر المخدرات بداخلها داهم رجال المباحث الجنائية برئاسة المقدم فايز بندر المرشد الشقة وخلال ضبط تاجر المخدرات هرب الى بلكونة الشقة فلحق به المقدم المرشد وخلال التشابك بالايدي دفع تاجر المخدرات المقدم المرشد واسقطه من الدور الاول ما تسبب بتعرضه لكسور وجروح خطيرة تم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير.

رجال المباحث استطاعوا القاء القبض على افراد العصابة واحالتهم الى جهة الاختصاص.

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين فور علمه بالحادثة توجه الى مستشفى وزار المقدم المرشد واطمأن على صحته واطلع على التقارير الطبية.

