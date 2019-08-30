وطن النهار

نقل وافد عربي الجنسية بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية بعد تعرضه لعدة كسور وخدوش اثر حادث مروري وقع صباح أمس على طريق الدائري السادس السريع بين منطقتي جليب الشيوخ واشبيلية.

رجال المرور والاسعاف توجهوا صباح أمس فور ورودهم بلاغا عن وقوع حادث مروري على طريق الدائري السادس السريع، حيث تبين بان تصادم بين سيارتين تسبب بتعرض وافد عربي الجنسية لعدة كسور وجروح تم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية، فيما باشر رجال المرور تسهيل حركة المرور من خلال سحب السيارتين من على الطريق وتخطيط الحادث لمعرفة المتسبب.

