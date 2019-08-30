وطن النهار

أخمد رجال الاطفاء مساء اول امس حريقاً اندلع في كيبل كهرباء ارضي في منطقة جليب الشيوخ تسبب في احراق سيارتين وواجهة منزل.

وكان بلاغ ورد مساء اول امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق منزل في منطقة جليب الشيوخ، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز جليب الشيوخ لموقع الحريق حيث تبين بان النار اندلعت بسبب حريق اندلع في كيبل كهرباء ارضي وانتقلت النيران الى سيارتين وواجهة المنزل المقابل للحريق، فتم اخلاء الموقع ومحاصرة النار واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات وذلك بالتنسيق مع مهندسي وزارة الكهرباء الذين قاموا بقطع التيار الكهربائي عن الكيبل المحترق.

