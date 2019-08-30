إيمانيات

تعتبر الأُسرة كالخلية الحيّة، وهي كيان المجتمع لما يحيط بها من التيارات المختلفة، وكلّ هذا له أثر كبير في تهديد المجتمع كلّه، فإنّ لكلّ فرد في أُسرته دوره الفاعل في كيان هذه الأُسرة حيث انّه يتأثر بها، أو تتأثر به والأُبوة اليقظة هي القلب المفتوح لحماية أبنائه وما تعنيه من بناء مستقبلهم. وذلك لبناء مجتمع متوازن بالحبّ والعطاء، فالعلاقة بين الأُسرة والمجتمع هي العلاقة بين الكلّ وبين سائر أفراده.. فالأُسرة مجتمع صغير، أو إن شئت فقل هي مجتمع خاصّ، وهي لبنة من لبنات المجتمع.

الأُسرة باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع، تعكس ما يتّصف به من حركية ومن تماسك أو تفكك؛ ومن قوّة أو ضعف ومن تقدّم أو تخلّف فالأُسرة هي تلك التي تمدّ المجتمع بمختلف الفئات النشيطة فهي تؤثّر فيه وتتأثر به فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد. والعلاقة بين الأُسرة والمجتمع هي مثل العلاقة بين الفرد وبين أُسرته، فإذا كان الفرد عضواً في الأُسرة يجب أن يعمل لصالحها، ويسعى في رُقيها، ووقايتها من الأخطار والمصائب، فكذلك الأُسرة في المجتمع، يجب أن تقوم بالدور الإيجابي فيه، ولا تخل بنظامه وقوانينه.. فالأسرة هي العامل الأوّل والأساس في تكوين الكيان المجتمعي والتربوي، حيث تسهم الأُسرة في تكوين شخصية الطفل وتعليمه العادات والتقاليد والتربية والدِّين كلّ هذه الأُمور تقوم بها الأُسرة. لذلك هي من أهم مكونات المجتمع، فالطفل غالباً يقلّد أبويه اللذين ربياه في السلوك والعادات.

إنّ وظيفة الأُسرة تربوياً لا تقف عند حدّ توفير الطعام والملبس والعلاج وتوفير الاحتياجات المادّية للأبناء بل تمتد إلى تعليمهم الأخلاق والقيم والعادات الاجتماعية التي تغرس في الفرد الانتماء وحبّ الوطن وكيفية التضحية من أجله. كما تعمل الأُسرة تربوياً في تعليم الأبناء كيفية الاعتماد على ذواتهم وتنمية مهاراتهم وعدم التوقف عند تعلّم المناهج الدراسية، بل مساعدتهم على تعلّم المهارات. كذلك تساعد الأُسرة الطفل على ممارسة هواياته وعدم حرمه منها حتى يصبح ناجحاً في هوايته المفضّلة وذلك كلّه يقوّي المجتمع ويعزّز مكانته. كما يبقى على عاتق الأُسرة تعليم الأبناء ثقافة التعامل مع الاخرين والسلوك والمبادئ. فمثلاً لابدّ من تعليم الأبناء كيفية احترام الاخرين واحترام حقوقهم الشخصية واحترام ارائهم وكيفية الحديث معهم وكيفية تحمّل المسؤولية الاجتماعية تجاه الاخرين.

كما تعمل الأُسرة على تعليم الأبناء كيفية التعامل بفاعلية داخل المجتمع ومساعدة الأُسر الفقيرة والاشتراك في الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية من خلال مشاركة الأبناء وتشجيعهم على مثل هذه الأعمال. كما لابدّ من تعليم أبنائنا كيفية حل مشاكلهم وكيفية إدارة أُمور الحياة واحتمال مصاعبها. إنّ تشبع البيت الأُسري بالاستقرار، والودّ والطمأنينة، سوف يبعد الفرد عن جميع ألوان العنف والكراهية، والبغض، فإنّ أغلب الأطفال المنحرفين والذين تعوّدوا على الإجرام في كبرهم، كان ناشئاً ذلك على الأكثر من عدم الاستقرار العائلي، يقول بعض المربين: نحن لو عدنا إلى مجتمعنا الذي نعيش فيه فزرنا السجون، ودور البغاء ومستشفيات الأمراض العقلية، ثمّ دخلنا المدارس، وأحصينا الراسبين من الطلاب والمشاكسين منهم والمتطرفين في السياسة، والذاهبين بها إلى أبعد الحدود، ثمّ درسنا مَن نعرفهم من هؤلاء لوجدنا أنّ معظمهم حرموا من الاستقرار العائلي، ولم يجد معظمهم بيتاً هادئاً فيه أب يحدب عليهم، وأُمّ تدرك معنى الشفقة، فلا تفرط في الدلال، ولا تفرط في القسوة، وفساد البيت أوجد هذه الحالة من الفوضى الاجتماعية، وأوجد هذا الجيل الجديد الحائر الذي لا يعرف هدفاً، ولا يعرف له مستقراً. فإنّ إشاعة الودّ والعطف بين الأبناء له أثره البالغ في تكوينهم تكويناً سليماً، فإذا لم يرعَ الآباء ذلك فإنّ أطفالهم يصابون بعقد نفسية تسبّب لهم كثيراً من المشاكل في حياتهم ولا تثمر وسائل النُّصح والإرشاد التي يسدونها لأبنائهم ما لم تكن هناك مودّة صادقة بين أفراد الأُسرة، وقد ثبت في علم النفس أنّ أشدّ العقد خطورة، وأكثرها تمهيداً للاضطرابات الشخصية هي التي تكون في مرحلة الطفولة الباكرة خاصّة من صلة الطفل بأبويه، كما أنّ تفاهم الأُسرة وشيوع المودّة فيما بينهما ممّا يساعد على نموه الفكري، وازدهار شخصيته. ومهما تبلغ مسؤولية الوالدين في إرشاد الطفل، وتدريبه، وتوجيهه من أهميّة، فإنّها لا ينبغي أن تطغى على موقف أساس ينبغي أن يتخذوه ذلك هو أن يخلقوا من البيت جوّاً من المحبّة تسوده الرعاية، ويشيع فيه العطف، فإذا عجز الآباء عن خلق هذا الجوّ، حرموه بذلك من عنصر لا يمكن تعويضه على أي وجه من الوجوه فيما بعد، كما أنّ للدِّين والمجتمع والمدرسة أثرها في تدريب الطفل وتهذيبه من خلال العواطف الرقيقة الرائعة فينتشر عبيرها بين أحضان الأُسرة والمجتمع.

