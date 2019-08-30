مال وأعمال

كشفت مصادر موثوق بها لـ«النهار» أن جميع الوزارات والمؤسسات الرئيسية بالدولة لديها تعليمات مشددة بضرورة بسط منهجية شاملة لادارة المخاطر التشغيلية، بما في ذلك ضمان استمرارية العمل وترتيبات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، موضحة ان الجميع لديه خطة طوارئ لضمان سير جميع الخدمات حال حدوث اي طارئ قوي لا قدر الله.

وقالت المصادر ذاتها: قد يكون الأسوأ بالنسبة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة قد مر بسلام، لكن هذا لا يمنع استمرار الحيطة والحذر فالمنطقة لا تزال تمر بصراعات حرجة والكويت تحوطت ضد كل المستجدات الحالية.

وأشارت بالقول الى ان الحكومة لا تدخر جهداً في الحرص على مواجهة المستجدات، منوهة الى ان احتمالات اندلاع حرب المنطقة تتضاءل مع وجود فرص للتقارب السياسي بين الولايات المتحدة وايران، وهذا ما ظهر جلياً حيث اعلن الرئيس الفرنسي وجود نية للاجتماع بين الطرفين لعقد اتفاق.

وفي سياق آخر قالت المصادر ان وزارت الدولة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية لترتيب اوضاعها الادارية لضمان اقصى حماية للمال العام، حيث عمدت جهات كثيرة للفصل بين الاختصاصات الوظيفية العليا المتعلقة بالكوادر القيادية، موضحة ان عدداً كبيراً من الجهات قد نجح في ذلك الامر بالفعل.

ولفتت الى أهمية وجود مراقبة فاعلية للمخاطر التشغيلية لضمان اقصى درجة من الحفاظ على الانتاجية ووقف الهدر غير المبرر.

يذكر أن مؤسسات مالية دولية دعت الكويت الى تنمية مواردها لتقليل السحب من الاحتياطي العام، حيث أكد صندوق النقد الدولي مؤخراً أنه على الرغم من تحسن وضع المالية العامة للكويت فان الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة، معتبراً أن تأخير اصدار قانون الدين العام الجديد أدى الى الحد من قدرة الحكومة على اصدار الدين منذ شهر أكتوبر عام 2017 ونتيجة لذلك اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياط العام لسد الاحتياجات التمويلية بما في ذلك استحقاق الديون المصدرة.

فيما يتوقع أن تدعم الحكومة ايرادات الموازنة باجراءات مرتقبة تتعلق بفرض الضرائب على التبغ والمشروبات السكرية في السنة المالية 2020/2021 وضريبة القيمة المضافة في السنة المالية 21/2022 وزيادة محدودة في رسوم الخدمات الحكومية وتطبيق مشدد لقواعد التحويلات.

