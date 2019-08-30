مال وأعمال

انعكست التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال شهر أغسطس والتي تزامنت مع تجدد الحرب التجارية «الأميركية الصينية» وتراجع أسواق المال العالمية بشكل كبير وهو ما أثر على أسواق الخليج ومنها بورصة الكويت، التي شهدت فقدان السوق أكثر من مليار دينار خلال شهر أغسطس، حيث تراجعت القيمة السوقية خلال أغسطس من 35.398 مليار دينار الى 34.380 ملياراً بنهاية تداولات الشهر.

وشهدت القيمة السوقية الرأسمالية للقطاع المصرفي تراجعاً من مستوى 21.146 ملياراً أوائل أغسطس الى مستوى 20.556 ملياراً بنهاية الشهر بتراجع قدره 590 مليار دينار ما يمثل 53.6 في المئة من اجمالي خسارة السوق.

وفي السياق ذاته، أنهت المؤشرات تداولاتها الأسبوعية على تباين، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.15 في المئة و0.22 في المئة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيس 0.04 في المئة. وارتفعت أحجام التداول بنحو طفيف نسبته 1.3 في المئة لتصل الى 109.57 ملايين سهم مقابل 108.17 ملايين سهم بالأمس، فيما تقلصت السيولة 6.7 في المئة الى 20.39 مليون دينار مقابل 21.85 مليون دينار. وسجلت 6 قطاعات تراجعاً للبورصة يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 0.77 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25 في المئة. وجاء سهم «وربة كابيتال» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 8.93 في المئة، فيما تصدر سهم «سنام» القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.76 في المئة. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم «أهلي متحد البحرين» نشاط السيولة بقيمة 3.06 ملايين دينار مُتراجعاً 0.71 في المئة، فيما تصدر سهم «أعيان للاجارة» نشاط الكميات بتداول 13.12 مليون سهم مُرتفعاً 1.41 في المئة.

