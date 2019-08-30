مال وأعمال

هامبورغ - «كونا» قال رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم ان زيارته على رأس وفد لمصنع شركة الطائرات الأوروبية «ايرباص» في مدينة هامبورغ الألمانية يعتبر تفعيلا لخطة عمل واتفاقيات عقدت في مجلس الادارة السابق.

وأضاف الجاسم في تصريح لـ«كونا» على هامش زيارته لمصنع «ايرباص» في هامبورغ انه آن الأوان لقطف ثمار الجهود السابقة بتسلم اول طائرة «ايرباص» جديدة مملوكة للشركة امس الخميس والعودة بها الى البلاد غدا.

وأكد ان «الكويتية» لاتزال متمسكة بمبادئها الرئيسة وهي السلامة والأمان والحفاظ على سجلها الناصع ودقة المواعيد وخدمة العملاء.وبين ان «الكويتية» لا تقبل الا ان تكون في موقع الريادة موضحا ان الشركة نالت نسبة تصل 100 % في دقة المواعيد في الفترة السابقة.

وقال ان العقبات التي كانت تعاني منها الشركة في السابق «زالت ولله الحمد وتم السيطرة عليها» بفضل الأدوات المستحدثة لتحسين الخدمات منها مطار «تي4» الجديد وتسلم اولى الطائرات الجديدة في حفل خاص أقيم بمصنع «ايرباص» أمس الخميس.

وأعرب الجاسم عن شكره لمجالس الادارة السابقة الذين ساهموا في تطوير الشركة قائلا «اننا بدأنا من حيث ما انتهوا اليه».

وشملت زيارة وفد «الكويتية» اول من أمس الأربعاء لعدة اقسام داخل مباني مصنع «ايرباص» منها قسم تجميع المكونات الأساسية لعائلة طائرات «ايه 320» التجارية قصيرة المدى والمتوسطة وهي الطائرة التي يتخصص بها مصنع «هامبورغ» علاوة على رؤية آلية تركيب وتنفيذ التصاميم الداخلية الحديثة للطائرات.

واستمع الوفد ايضا خلال زيارته الى شرح مفصل حول مصنع «هامبورغ» المتخصص في صناعة طائرات «ايه 380» التجارية بعيدة المدى وهياكلها وتنفيذ التصاميم الداخلية للطائرات العملاقة.واطلع الوفد على خط انتاج الطائرات كما استمع لشرح تفصيلي عن حجم مبيعات الشركة في الاسواق العالمية.

وعلى هامش الجولة ناقش الوفد سبل التعاون المشترك بين الشركتين في مجال شراء الطائرات وصيانتها ومجالات التدريب تمهيدا لاستلام «الكويتية» طائراتها الجديدة والتي ستكون اولاها غدا الخميس فيما ستتسلم بقية الطائرات الأخرى على مراحل حتى عام 2026 عبر صفقة ابرمها الطرفان نهاية عام 2013 وحدثاها في 2018.

ورافق الجاسم في جولته بمصنع «ايرباص» كل من مدير الادارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان وسفير الكويت لدى المانيا نجيب البدر كما ضم ممثلين عن الدوائر المعنية في الخطوط الكويتية. واسست «ايرباص» اكبر مصانعها في المانيا بهامبورغ ويحتوي على منشات ومرافق للتدريب على صيانة الطائرات كما يستقبل سنويا مئات القادمين من مختلف شركات الطيران في العالم.

وبحسب الاحصاءات التي قدمتها الشركة للوفد فقد بلغ عدد الطلبات لطائرة «ايه 320 نيو» نحو 6638 طلبا بما يزيد عن 100 عميل مبينة ان عدد الطائرات التي تم تسليمها بلغت نحو 914 طائرة.

وتعد هذه الطائرة اكثر الطائرات انتشارا على مستوى العالم من فئة الطائرات احادية الممر وتتوفر في ثلاثة احجام «ايه 320» و«ايه 319» و«ايه 321». ويوجد داخل كل طائرة من طائرات عائلة «ايه 320» 340 الف قطعة في الطائرة الواحدة ويستغرق استكمال تجميع الطائرة نحو شهر بينما يستغرق وقت تصنيع الطائرة منذ تصنيع القطعة الأولى وحتى تسليم الطائرة نحو سنة واحدة.

وتوفر الطائرة استهلاك الوقود بنسبة 20 في المئة بالمئة اكما تقل تكاليف صيانة هيكلها بنسبة 5 بالمئة علاوة على انخفاض تكاليفها التشغيلية بنسبة 14 في المئة.

وكانت «ايرباص» اعلنت في 31 يوليو الماضي عن تضاعف ارباحها في النصف الأول من العام الحالي لتصل الى 1?3 مليار دولار مقارنة في الفترة نفسها من العام السابق بـ554 مليون دولار معزية الزيادة في ارباحها الى الارتفاع الحاد في الطلبات على طائراتها من طراز «ايه 320».

