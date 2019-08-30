مال وأعمال

ضمن الشراكة الاستراتيجة لـبيت التمويل الكويتي «بيتك» مع جامعة الكويت- كلية العلوم الادارية ومركز التميز في الادارة والمؤسسة العالمية لتعليم اللغة الانكليزية (ELS)، انطلق برنامج الاعداد لاختبارات الآيلتس لتدريب وتأهيل 300 طالب وطالبة كويتيين لاجتياز اختبارات الايلتس، التي هي متطلب وشرط اساس للقبول في الجامعات العالمية.

وتأتي شراكة «بيتك» استمرارا للعلاقة المتميزة مع جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية والاكاديمية، وفي اطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية ودعم الطلبة والشباب. وأشاد نائب رئيس مجلس الأمناء في مركز التميز- الدكتور عدنان سلطان بجهود «بيتك» في المشاركة في المبادرات التي تسهم في تعزيز قدرات الطلبة وترفع كفاءاتهم وقدراتهم.

وأضاف على هامش انطلاق البرنامج في كلية العلوم الادارية، ان لـ «بيتك» سجل حافل في دعم الأنشطة والمشاريع الطلابية والمبادرات التعليمية والفعاليات الشبابية، مثمنا الحرص والتعاون الكبير الذي يبديه «بيتك» في هذه المجال بما يعكس ريادته في المسؤولية الاجتماعية، لافتا الى أن اسهامات «بيتك» تركت بصمة واضحة في مختلف المؤسسات التعليمية والاكاديمية في الكويت.

ويحرص «بيتك» على دعم العملية التعليمية والشباب كونهم من أهم أولوياته على صعيد المسؤولية الاجتماعية، وضمن استراتيجيته في دعم جهود الاستثمار في الطاقات الشبابية.

ويعتبر «بيتك» رائد وسبّاق في دعم الطلبة والشباب، وهو أكبر الداعمين لهم على مستوى القطاع الخاص من خلال العديد من الاسهامات بما في ذلك دعم النوادي الطلابية، ومشاريع التخرج للطلبة، والمشاركة في ندوات وحلقات بحثية، وورش عمل ومحاضرات تسهم بتطوير الاداء العلمي والمهني، والمشاركة في مؤتمرات اتحادات الطلبة، وحفلات تخريج الطلبة وتكريم المتفوقين، ودعم طلبة الثانوية وطلبة المدارس بمختلف فئاتهم.

