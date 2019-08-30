مال وأعمال

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28/08/2019، وقف التداول على أسهم شركة جياد القابضة حتى إشعار آخر، وذلك استناداً لما يقضي به البند رقم (1) والبند رقم (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:

«للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة، وذلك في الأحوال التالية:

1- مخالفة الورقة المالية المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.

2- تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق».

