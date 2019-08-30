مال وأعمال

ثبّتت وكالة «ستاندارد آند بورز» التصنيف الائتماني والقوة المالية للشركة الأهلية للتأمين عند الفئة (A-)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية. وبحسب تقرير الوكالة الذي اطلع عليه «معلومات مباشر»؛ فإن النظرة السلبية للشركة تُشير إلى أنها قد يتم تخفيض تصنيفاتها في حال بقيت كفاية رأسمالها دون مستوى (AAA)؛ وفقاً لنموذج الوكالة القائم على المخاطر، وذلك على مدار العامين المقبلين. وفي حال استعادت الشركة موقعها في رأس المال عند مستوى (AAA) فقد أكدت الوكالة أنها ستقوم بتعديل نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وذلك في ظل استمرار الشركة في توليد العوائد المربحة وتقليل المخاطر في محفظتها الاستثمارية. وفيما يتعلق بتثبيت التصنيف الائتماني والقوة المالية لشركة الأهلية للتأمين عند الفئة (A-)، أوضحت «ستاندارد آند بورز» أن ذلك جاء بسبب الإجراءات التي اتخذتها الشركة في محاولتها لاستعادة مستوى كفاية رأس المال عند (AAA)، وذلك بعد التراجع الذي سجله خلال السنوات الأخيرة.

