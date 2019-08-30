مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في الثامن والعشرين من أغسطس الحالي عن الرابح في السحب الشهري على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الألاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا، وقد أسفر السحب عن حصول عبدالرحمن محمد السقاف على الجائزة الشهرية بقيمة 100 ألف دينار. وبهذه المناسبة يتقدم البنك الأهلي المتحد بخالص التهنئة للعميل الرابح، مؤكدا أن هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائه . يتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي. يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10,000 دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار،هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250 ألف دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته. ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الإسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من العيدين. وبالإضافة إلى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الإسلامي على أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي مفيدا للأسرة وللمدخرين بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات، وهو ما يلقي تقدير العملاء سواء الجدد أو الحاليين. الجدير بالذكر أنه يمكن لغير العملاء فتح حساب الحصاد إلكترونيا كما يمكن تحويل الراتب على حساب الحصاد لمن يرغب فى ذلك من العملاء، ويمكن لعملاء الحساب الحصاد الإسلامي إصدار بطاقة سحب آلي فورا والسحب واستخدامها للسحب أو الإيداع فى أي وقت.

