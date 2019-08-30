مال وأعمال

أعلنت شركة السكب الكويتية عن قيام شركة أسس المحدودة لبيع وشراء العقارات والأسهم ببيع 20 ألف سهم من أسهم «السكب».

وقالت «السكب» في بيان للبورصة إن البيع تم بتاريخ 26 أغسطس الحالي.

وأوضحت أن عملية البيع تمت مقابل 262 فلساً للسهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 5240 ديناراً. وتمتلك شركة بوبيان للبتروكيماويات الحصة الأكبر في رأسمال «السكب» بنسبة 22.17 في المئة، تليها حصة مجموعة شركة الخير الوطنية بواقع 20.43 في المئة، ثم شركة الثويني القابضة بمعدل 8.53 في المئة، تليها حصة شركة التضامن الكويتية بنسبة 7.59 في المئة.

