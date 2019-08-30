مال وأعمال

أطلقت طيران الجزيرة، خدمة «عطلات الجزيرة» الجديدة بالشراكة مع «كوزمو ترافل» التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وذلك لتقديم للعملاء باقات حصرية للسفر إلى أكثر الوجهات السياحية طلباً في الشرق الأوسط والهند وأوروبا.

وتتوفر خدمة «عطلات الجزيرة» عبر الموقع holidays.jazeeraairways.com حيث يمكن للعملاء اختيار وجهتهم المفضلة ثم البحث من بين مجموعة واسعة من الفنادق وخيارات الجولات المحلية المتاحة حصرياً عبر الموقع. وتشمل هذه الخدمة باقات متنوعة وتنافسية إلى وجهات مميزة مثل تركيا وجورجيا والأردن وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والهند، حيث تكون جميع الرحلات على متن طيران الجزيرة. وقال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «توفّر عطلات الجزيرة منصة متكاملة تتيح للعملاء إمكانية الحجز لعطلاتهم بالكامل من الرحلة إلى الفندق والإضافات الترفيهية الأخرى. وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن مساعينا التي تهدف إلى تعزيز تجربة سفرهم وتقديم المزيد من الخيارات للسفر سواء لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة طويلة. يسعدنا أن نتعاون مع خبراء موثوقين في مجال السفر والعطلات مثل كوزمو ترافل لتوفير هذه الخدمة الجديدة». وأعرب متحدث باسم كوزمو ترافل عن سعادة الشركة بأن تقوم طيران الجزيرة باختيارها للتعاون في تطوير وإطلاق منصة عطلات الجزيرة، وأكد التزام الشركة في العمل يداً بيد مع طيران الجزيرة للحرص على خدمة العملاء على أفضل وجه والمساهمة في نجاح هذا المشروع». تقدّم عطلات الجزيرة للعملاء خيارات واسعة من بين باقات العطلات الجاهزة أو تلك التي يمكن إنشائها بحسب ما يفضله كل عميل. وبعض الأمثلة للباقات المتاحة في شهر سبتمبر:

- إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في دبي في فندق 3 نجوم، تشمل الرحلة ذهاباً وعودة، ابتداءً من 84 ديناراً فقط لكل مسافر.

- إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في اسطنبول في فندق 4 نجوم، تشمل الرحلة ذهاباً وعودة، ابتداءً من 103 دنانير فقط لكل مسافر.

- إقامة لمدة سبع ليالٍ في شرم الشيخ في فندق 5 نجوم، تشمل الرحلة ذهاباً وعودة، ابتداءً من 153 ديناراً فقط لكل مسافر.

