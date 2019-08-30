مال وأعمال

نيويورك - «كونا»: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات بدعم من قطاع الطاقة الذي انتعش بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وذلك على الرغم من استمرار التحول في منحنى العائد على السندات.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بنسبة 1 في المئة أو 258 نقطة إلى 26036 نقطة فيما ارتفع مؤتمر (ناسداك) بنسبة 0?3 في المئة او 30 نقطة مسجلا 7857 نقطة بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد اند بورز) بنسبة 0?6 في المئة او 18 نقطة الى 2888 نقطة. وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية مستوى 1?472 في المئة بينما سجل العائد على سندات الخزانة لأجل عامين مستوى 1?512 في المئة.ويأتي صعود الأسهم الأميركية بقيادة المكاسب في سهمي (شيفرون) و(إكسون موبيل) بارتفاع نحو 1 في المئة لكل منهما.

