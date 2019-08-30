مال وأعمال

تونس - «كونا»: وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري ومدير مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتونس بيتر ريلي على اتفاقية هبة بقيمة 335 مليون دولار ستخصص لتمويل جملة من مشاريع المبادرة الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واكد العذاري في تصريح صحافي بهذه المناسبة اهمية الدعم المقدم باعتبار المجالات التي سيشملها والتي تندرج ضمن اولويات تونس في المرحلة الراهنة والمقبلة وفي مقدمتها دفع المبادرة الخاصة وخلق فرص العمل وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مشيرا الى ان حجم الدعم المقدم يعكس عمق العلاقات التونسية - الأميركية.

