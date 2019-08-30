مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت أسعار الذهب مع تأثر الشهية للمخاطرة بمخاوف الركود، بينما يتابع المتعاملون تطورات حرب التجارة الأميركية الصينية ويرقبون البنوك المركزية العالمية لاستقاء الاتجاه بشأن أسعار الفائدة. و كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 في المئة إلى 1542.77 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1552.70 دولاراً للأوقية.

وزادت الفضة 1.2 في المئة في المعاملات الفورية إلى 18.56 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ابريل 2017. وتقدم البلاتين 1.5 في المئة إلى 913.86 دولاراً، في حين زاد البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1485.71 دولاراً للأوقية.

