الجمعة 30 أغسطس 2019 ,28 ذو الحجة 1440
رقم العدد:
3768
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
أخبار اليوم
صباح الإنسانية
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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إضاءات
آخر النهار
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