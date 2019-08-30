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اختتمت مؤسسة «لوياك» بالتعاون مع كلية بابسون الاميركية الرائدة في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم للعام الرابع على التوالي برنامج «كُن لريادة الأعمال الاجتماعية» على مسرح الجامعة الأميركية في الكويت، برعاية الراعي البلاتيني بنك الكويت الوطني، والراعي الذهبي شركة «زين» الكويت، والراعي البرونزي شركة «أجيليتي»، وباستضافة مركز التعليم المستمر في الجامعة الأميركية. ألقت فارعة السقاف رئيسة مجلس إدارة لوياك كلمة قالت فيها: نهدف من خلال هذا البرنامج إلى إطلاق ملكة الابتكار والإبداع لدى الشباب وتعزيز مهارات القيادة والمبادرة لديهم من جهة وتوعيتهم بأهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز الحس بالمسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم، فالبرنامج يعكس القيم التي نتبناها، مشيرة الى أن هذا البرنامج كان فكرة سعينا لها منذ أكثر من عشر سنوات تحديداً في 2008، ولكننا انتظرنا لطرحها مع الشريك الأكاديمي المناسب لتكون متميزة، ولنقدم برنامجاً شاملاً متكاملاً على أعلى مستوى.

وفي عام 2016 وجدنا أن بابسون هو أفضل شريك أكاديمي للمشروع، وارتأينا أن نبدأ بالفئة العمرية من 12 الى 16 سنة، وهي الفئة التي تبدأ بطرح تساؤلات كبيرة وتبدأ في البحث عن دورها في المجتمع.

وأفادت السقاف بأن هذا البرنامج بدأ بـ20 طالبة وطالباً، وبفضل شركائنا بلغ عدد المشاركين 64 طالباً بنمو سنوي يتجاوز 80 في المئة دعم الطاقات الشابة بدوره، أشاد محمد العثمان المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني بأهمية البرنامج وأهدافه، معبراً عن اعتزازه بالتعاون مع لوياك في دعم الطاقات الشابة ومساعدتها على تعزيز خبراتها في سوق العمل من خلال الدور التوجيهي والتحكيمي وتقديم المشورة والتدريب للمشاركين، إلى جانب دوره في اختيار المشاريع والمبادرات الفائزة. وأضاف العثمان أن رعاية بنك الكويت الوطني لنشاطات لوياك تأتي انطلاقاً من رسالته الهادفة إلى دعم المؤسسات التي تعنى بالشباب، لاسيما أن الشباب يشكل إحدى أولوياتنا على الصعيدين المصرفي والاجتماعي، ونحن ندرك أنهم يحتاجون إلى كل المحفزات ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية وخدمة المجتمع، كما أننا ولوياك نلتقي في أهدافنا المشتركة الساعية لدعم الشباب والارتقاء بهم في كل مجالات الحياة.

