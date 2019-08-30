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اختتمت الهيئة العامة للرياضة برنامج انقص وزنك 3 للبراعم الذي نظمه قطاع الرياضة للجميع بالتعاون مع فريق الخطوة الاولى للوقاية من الامراض بمشاركة 200 من الأولاد والبنات لمدة شهرين بمجمع ديسكفري ضمن مهرجان صيفكم بارد.

وأقيم ختام البرنامج بحضور مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم ورئيس قسم الانشطة عمر العجمي ورئيس قسم انشطة ذوي الاحتياجات الخاصة جاسم الصفار ورئيس فريق الخطوة الاولى للوقاية من الأمراض بدر الفضلي واعضاء الفريق وجمهور غفير من المشاركين في البرنامج وأسرهم ورواد المجمع حيث تم تكريم ومنح جوائز قيمة لعدد 45 من الاولاد والبنات الذين حققوا اكبر معدل في انقاص الوزن خلال البرنامج.

وأشاد مدير ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم بالإقبال الطيب والمشاركة المتميزة في النسخة الثالثة من البرنامج التي اقيمت ضمن فعاليات البرنامج الرياضي «صيفكم بارد».

وأكد الهزيم حرص الهيئة العامة للرياضة على دعم مثل هذه الفعاليات وجميع الأنشطة والهوايات والرياضات لجميع شرائح المجتمع، وأشاد بدعم مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ونائبه لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة وتوجيههم بمنح المزيد من الاهتمام لتفعيل مفهوم الرياضة للجميع وتهيئة سبل ممارسة الرياضة لجميع شرائح المجتمع وثمن الجهود التي أسهمت في انجاح البرنامج وقدم الشكر للجنة المنظمة وفريق الخطوة الاولى للوقاية من الأمراض والى وزارة الصحة وادارة مجمع ديسكفري واولياء أمور المشاركين ووسائل الاعلام. من جانبه، أوضح رئيس فريق الخطوة الاولى بدر الفضلي ان البرنامج خصص للأولاد والبنات من 6 سنوات الى 13 سنة واستهدف حثهم على ممارسة رياضة المشي والتمرينات الرياضية والاستفادة من المردود الإيجابي للرياضة على الصحة العامة والوصول الى الوزن المثالي حيث يتم قياس وزن جميع المشاركين وعمل فحص طبي وتقديم توجيهات وإرشادات طبية قبل البدء في البرنامج بمعدل ساعتين ثلاث ايام في الاسبوع بإقامة حصص تدريبية للأولاد والبنين كل على حده من قبل مدربين متخصصين.

