آخر النهار

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة لها، عبر حسابها على «إنستغرام»، أثناء حضورها في مدينة «فينيسيا» الإيطالي حيث تتابع أعمال الدورة السادسة والسبعين لمهرجان فينيسيا المهرجان الذي يستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل. وعلقت ريا : اليوم الأول من أعمال أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

كما شهد حفل الافتتاح حضوراً لافتاً للفنانة هند صبري عضو لجنة التحكيم في هذه الدورة، ما يعد تكريمًا لها وللسينما العربية بصفة عامة. وعبرت هند عن سعادتها قائلة: فخورة بانتمائي للأسرة السينمائية لعالمية والمشاركة في تحكيم أحد أعرق مهرجانات السينما في العالم.

ومن النجوم العالميين ظهر على السجادة الحمراء كل من الإيطالية إليساندرا ماستروناردي التي قدمت حفل الافتتاح وكذلك الفرنسية جوليت بينوش والأمريكي براد بيت.

ومن أهم ما يميز هذه الدورة مشاركة فيلم سعودي في المسابقة الرسمية يحمل عنوان «المرشح المناسب» للمخرجة هيفاء المنصور يروي قصة امرأة ترشح نفسها لمنصب في المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز الأفلام التي يتم عرضها في المهرجان أيضًا: «الجوكر» وهو تناول جديد، بل وأكثر قتامة، لقصة الرجل الوطواط (باتمان) الخيالية، بطولة خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو، وإخراج تود فيليبس.

وفيلم « كبار في الغرفة» للمخرج كوستا جافراس والذي يكشف الشروط القاسية لخطة الإنقاذ المالي لليونان، أما «حكاية السبت» فهو قصة تجسس بالأبيض والأسود تدور أحداثها في شنغهاي في أربعينيات القرن العشرين من إخراج يي لو وبطولة جونج لي، أشهر ممثلة صينية.

وكان فيلم الافتتاح بعنوان «الحقيقة» للمخرج الياباني الكبير هيروكازو كوري إيدا، وبطولة نجمتين مخضرمتين من نجوم السينما الفرنسية وهما: كاترين دينوف وجولييت بينوش.

