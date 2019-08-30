آخر النهار

تمثل شركة السينما الكويتية الوطنية، حالة عالية من الإسناد لصناع السينما وأجيالها في الكويت، عبر ما تمنحهم من دعم مباشر وغير مباشر من خلال تأمين صالات العرض لتقديم عروضهم ونتاجاتهم السينمائية.

تلك الحالة المتميزة من الإسناد، وضمن اللوائح والضوابط التي تتحرك من خلالها هذه الشركة العملاقة محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً، يمثل حالة عالية من التفهم لدور الشركة في دعم المنتج الوطني وصناع السينما الكويتية وأجيالهم، وهكذا الأمر مع جميع المناسبات، ومن بينها مهرجان الكويت السنمائي.

ونحن هنا لا نتوقف عند تجربة أو غيرها، بل نحن أمام كم من التجارب، وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، راحت تلك التجارب ترسخ دور «سينسكيب» كحاضنة وداعمة لصناعة السينما في الكويت ولأجياله ومبدعيها.

كما أننا من خلال متابعة لصيقة، نستطيع التأكيد على دور «سينسكيب» وكوادرها وأيضا شركاتها الأخرى في رفد السينما الكويتية الجديدة، وعروضها ومساحات وفضاءات أوسع للوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية وبمواعيد ذهبية، رغم الكلفة العالية لتشغيل صالات العرض، ومن هذا المنطق، نؤكد على أهمية ذلك الإسناد والدعم والرعاية.

وماأحوجنا في هذه المحطة أن نقول لـ «سينسكيب» وقياداتها شكرا.. وألف شكر على ما تقدمونه من دعم للسينما والكويت.. وعساكم على القوة.

وعلى المحبة نلتقي

