آخر النهار

أكدت المخرجة نايلة الخاجة بان فيلمها الذي تصوره حاليا بعنوان «الظل» والذي يدخل في نطاق افلام الرعب بأنه قصة مستمدة من الواقع وقد عايشت بنفسها تلك التفاصيل خلال فترة الثمانينيات في الامارات وأحبت ان تسلط الضوء على ذلك الأمر مع تأليف بعض المشاهد وتحاول ان تعكس ذلك الواقع من خلال رؤية سينمائية. واشتهرت الخاجة بإخراج أفلام قوية المضمون تحفّز على التفكير والتأمل، وسرد قصص مؤثرة معزّزة بلمسات فنية، ومع دخول مضمار أفلام الرعب والتشويق في الإمارات، وصلت الخاجة إلى مستوى متقدم من النضج والخبرة المهنية يتيح لها تحقيق شغفها الذي رافقها طوال مسيرتها المهنية.

